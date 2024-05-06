الإثنين 06 مايو 2024
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رغم التصعيد قرب كرم أبوسالم.. دخول حافلة المساعدات الأولى من مصر لغزة (فيديو)

المساعدات
المساعدات

يقدم موقع "الدستور" مقطع فيديو يرصد دخول الحافلة الأولى من الجانب المصري عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، وذلك عقب القصف الصاروخي لمعبر كرم أبوسالم، وأشار الفيديو إلى انتظار دخول الحافلة الثانية. 

معبر رفح يعمل بشكل طبيعى

وكان مصدر رفيع المستوى قد أكد أن معبر رفح يعمل بشكل طبيعي، وحركة دخول المساعدات إلى قطاع غزة مستمرة.

وقال المصدر إن قصف حركة "حماس" منطقة كرم أبوسالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة، مشيرًا إلى أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين.

التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720

وكان سامح شكري، وزير الخارجية المصري، قد أكد أن مصر وفرت النصيب الأكبر من المساعدات إلى غزة، وذكر أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في القطاع، وتضع العراقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات.

ودعا وزير الخارجية للتمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، واستحداث الآلية الأممية في غزة للإنفاذ الفوري غير المشروط للمساعدات الإنسانية داخل القطاع.

https://www.youtube.com/shorts/am3MgSxlfbM

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