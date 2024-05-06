القاهرة الإخبارية: بدء حركة نزوح المواطنين من المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن هناك خطورة كبيرة على حياة المرضى إذا توقفت باقي المستشفيات التي تعمل بقطاع غزة، خاصة إمدادها بالكهرباء، منوهًا بأن محطة الكهرباء الموجودة بالقطاع تم إيقافها عن العمل منذ اليوم الأول للعدوان، ولا يوجد أي كهرباء بكافة مناحي القطاع.

وأضاف "جبر"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم بدء حركة نزوح المواطنين من المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن الاحتلال ألقى آلاف المنشورات يطالب فيها المدنيين في شرق رفح الفلسطينية بمغادرة المنطقة والتوجه إلى مناطق وصفها بالآمنة.

المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها على المناطق الشرقية لخان يونس

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إلى أن الاحتلال هدد بإزالة مربعات سكنية كاملة في المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية، موضحًا أن المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها على المناطق الشرقية لخان يونس جنوبي قطاع غزة.