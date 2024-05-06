الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: بدء حركة نزوح المواطنين من المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية

نزوح المواطنين
نزوح المواطنين

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن هناك خطورة كبيرة على حياة المرضى إذا توقفت باقي المستشفيات التي تعمل بقطاع غزة، خاصة إمدادها بالكهرباء، منوهًا بأن محطة الكهرباء الموجودة بالقطاع تم إيقافها عن العمل منذ اليوم الأول للعدوان، ولا يوجد أي كهرباء بكافة مناحي القطاع.

وأضاف "جبر"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم بدء حركة نزوح المواطنين من المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن الاحتلال ألقى آلاف المنشورات يطالب فيها المدنيين في شرق رفح الفلسطينية بمغادرة المنطقة والتوجه إلى مناطق وصفها بالآمنة.

المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها على المناطق الشرقية لخان يونس

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إلى أن الاحتلال هدد بإزالة مربعات سكنية كاملة في المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية، موضحًا أن المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها على المناطق الشرقية لخان يونس جنوبي قطاع غزة.

كارثة إنسانية تهدد الفلسطينيين كارثة انسانية الفلسطينيين القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية تكشف التفاصيل بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية

مواد متعلقة

مصدر رفيع المستوى: معبر رفح يعمل بشكل طبيعى

مصدر رفيع المستوى: قصف حماس منطقة كرم أبوسالم تسبب فى تعثر مفاوضات الهدنة

القاهرة الإخبارية: مسئول بحماس يقول إن قرار إسرائيل بإجلاء السكان من رفح الفلسطينية سيعلق "مفاوضات الهدنة"

"شئون الأسرى": الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا بالضفة الغربية والحصيلة ترتفع لـ8590

الأرصاد تزف بشرى سارة حول طقس شم النسيم

حزب الله يستهدف قاعدة "نفح" الإسرائيلية بصواريخ "كاتيوشا"

القاهرة الإخبارية: خسائر فادحة فى حالة غلق الطرق المؤدية للمعابر فى غزة

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى عدد من البلدات الإسرائيلية بالجليل الأعلى

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضا | عاجل

الأرصاد تزف بشرى سارة حول طقس شم النسيم

بدائل حديقة الحيوان.. أماكن خروج في شم النسيم 2024 للأسرة بأسعار اقتصادية

خطوة بخطوة.. طريقة عمل المنجاونة البورسعيدي في عيد بشم النسيم

تحرير 476 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

بعد عملية كرم أبوسالم.. هل بدأ الاحتلال الإسرائيلى اجتياح رفح؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضا | عاجل

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح

وزير الدفاع الإسرائيلى لنظيره الأمريكى: لا بديل أمامنا سوى الهجوم على رفح

من يقف خلف احتجاجات الطلاب فى الجامعات الأمريكية ضد إسرائيل؟