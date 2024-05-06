ماجدة الصباحى.. محطات فنية فى حياة نجمة لا تُنسى

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة الصباحي التي ترك إرثا فنيا من الأعمال السينمائية والدرامية التي خلدت اسمها في أذهان الجماهير.

الفنانة الراحلة من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية في 6 مايو عام 1931، اسمها الحقيقي عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي، وكان والدها يعمل موظفا في وزارة المواصلات وأكملت دراستها في طنطا حتى حصلت على بكالوريا فرنسية.

المشاركة فى فيلم الناصح الذى عُرض عام 1949

جاء ذلك في تقرير تلفزيوني عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، بعنوان "في ذكرى ميلادها.. محطات فنية في حياة ماجدة الصباحي".

أحبت التمثيل من الصغر وشاركت في دورها الأول وعمرها 5 أعوام، وقدمت أدوارا كان لها تأثير كبير في التاريخ السينمائي وحصلت بعض أفلامها على أفضل أفلام بالسينما.

بدأت مسيرتها الفنية بالمشاركة في فيلم الناصح الذي عُرض عام 1949، بعدما قررت تغيير اسمها في هذه الفترة نظرا لرفض عائلتها دخولها مهنة التمثيل، وتوالت مشاركاتها أمام كبار النجوم وقدمت فيلم المراهقات مع رشدي أباظة والحقيقة العارية مع إيهاب نافع وشكري سرحان.