ماكرون يحذر نتنياهو من اجتياح رفح الفلسطينية ويطالب بالتركيز على صفقة المحتجزين (تفاصيل)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، أنه يعارض بشدة شن الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وحسب صحيفة “هآرتس ”العبرية، اليوم، تحدث رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسب السفارة الفرنسية في إسرائيل.

وحسب البيان، أكد ماكرون مجددا "اعتراضه الصارم" على الهجوم الإسرائيلي على منطقة رفح أقصى جنوب غزة، مشددا على أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء رفح

وفي وقت سابق اليوم، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء للسكان والنازحين بالأحياء الشرقية لرفح، والتوجه إلى "منطقة المواصي في خان يونس جنوب غزة".

كما حذر المجلس النرويجي للاجئين، الإثنين، من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى "انهيار استجابة المساعدات" في جميع أنحاء جنوب القطاع الفلسطيني.

وقال المجلس النرويجي للاجئين: إنه "إذا حدث هجوم على رفح فإنه سيؤدي إلى انهيار استجابة المساعدات التي تعتمد على مركز رفح لتوزيع المساعدات في جميع أنحاء تلك المنطقة من غزة"، حسبما نقلت صحيفة الجارديان.

من جهته قال سامي أبوزهري، المسئول الكبير في حماس في تصريح لوكالة "رويترز": إن الأمر الإسرائيلي بإخلاء المدنيين من رفح هو "تصعيد خطير ستكون له عواقب".

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء للسكان والنازحين في الأحياء الشرقية لرفح، والتوجه إلى "منطقة المواصي في خان يونس جنوب غزة"، زاعمًا بأنها "منطقة إنسانية موسعة".

وقال، في بيان: إن العملية كانت "محدودة النطاق"، وقدر أنها ستحتاج إلى نقل حوالي 100 ألف شخص.

وقال: إنه وجه الدعوة للإخلاء من خلال "الإعلانات والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والبث الإعلامي باللغة العربية". وقال الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيتحرك "بالقوة المفرطة" ضد النشطاء.