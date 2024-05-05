نيويورك تايمز: عزلة إسرائيل تتعمق يومًا تلو الآخر بسبب حرب غزة

أكد تقرير أمريكي أن عزلة إسرائيل تتعمق يومًا تلو الآخر سواء على المستوى الدبلوماسي أو التجاري في ظل استمرار حرب غزة منذ أكتوبر الماضي.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها إن القرار الذي اتخذته تركيا بتعليق التجارة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي يسلط الضوء على الضغوط العالمية المتزايدة لإنهاء الحرب في غزة، حتى مع إصرار قادة إسرائيل على أنهم لن ينهوا الحملة قبل القضاء على حكم حركة حماس في القطاع.

إسرائيل تعيش عزلة دولية

وبحسب "نيويورك تايمز" تصاعدت العزلة الدولية التي تعيشها دولة الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار هجومها العسكري المدمر على غزة، دون أن تلوح له نهاية في الأفق، مشيرة إلى خفض بعض الدول علاقاتها مع إسرائيل أو قطعها تمامًا، وحتى الشركاء المقربون، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، الذين ظلوا داعمين بقوة لإسرائيل، أصبحوا أكثر انتقادًا علنًا لسلوكها والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لغزة.

وأصبحت كولومبيا هذا الأسبوع ثاني دولة في أمريكا الجنوبية تقطع علاقاتها مع إسرائيل، بعد دولة بوليفيا، وفي اليوم الذي أصدرت فيه بوليفيا إعلانها، قالت كولومبيا وتشيلي إنهما ستستدعيان سفيريهما لدى إسرائيل، وحذت هندوراس حذوهما في غضون أيام، كما قطعت دول أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في ذلك الشهر.

وسبق ذلك استدعاء دول عربية مثل الأردن والبحرين، سفراءها من إسرائيل وسط احتجاج شعبي على ارتفاع عدد القتلى في غزة، كما أعاق الهجوم الإسرائيلي الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، والذي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يأمل أن يكون جزءًا رئيسيًا من إرثه السياسي.

ولم تظهر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل، أي علامة على سحب الدعم العسكري، حتى عندما حذرت من الغزو الإسرائيلي لرفح، في جنوب غزة، حيث يحتمي أكثر من مليون شخص، فقد حصلت إسرائيل على مهلة هذا الأسبوع عندما رفضت محكمة العدل الدولية أمر ألمانيا، ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، بعد الولايات المتحدة، بتعليق مبيعات الأسلحة تلك.

وأضاف التقرير الأمريكي أن التحركات التي اتخذتها تركيا وغيرها تسلط الضوء على كيف أن الحرب في غزة، التي مضى عليها الآن ما يقرب من سبعة أشهر، تلحق خسائر متزايدة بمكانة إسرائيل العالمية.

وشهدت إسرائيل وتركيا تقاربًا في السنوات الأخيرة، وفي عام 2022، فقد أعلن البلدان عن أنهما سيستعيدان العلاقات الدبلوماسية الكاملة، فقد كانا شريكين تجاريين وثيقين، حيث صدرت تركيا حوالي 4.6 مليار دولار صادرات إلى إسرائيل في عام 2023، وفقًا لإحصاءات الحكومة الإسرائيلية.

تركيا تزيد من عزلة إسرائيل

وقبل أسابيع قليلة فقط من عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرة الأولى في نيويورك خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال مكتب نتنياهو في ذلك الوقت إن الجانبين اتفقا على زيارة بلديهما.

وأضاف التقرير: يبدو الآن أن الآمال في تحسين العلاقات تبددت وبعد هجوم حماس، سارع أردوغان إلى اتخاذ موقف خطابي قوي لصالح حماس، والتقى قادة الحركة في أواخر أبريل، مما أثار المزيد من الغضب الإسرائيلي".

وقال أردوغان يوم الجمعة إن قرار تعليق التجارة كان محاولة للضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس ولا تزال إسرائيل ووسطاء مثل قطر ومصر والولايات المتحدة ينتظرون رد حماس على اقتراح الهدنة الذي تم تقديمه هذا الأسبوع.

وقالت جاليا ليندنشتراوس، خبيرة السياسة الخارجية التركية في معهد الدراسات الوطنية الإسرائيلي، إن قرار وقف الواردات والصادرات مع إسرائيل أمر غير معتاد إلى حد كبير بالنسبة لأردوغان، الذي سمح بازدهار العلاقات الاقتصادية الوثيقة في ظل التوتر السياسي الشديد.

ويطالب الآن العديد من حلفاء إسرائيل المقربين بوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الذين تحتجزهم الجماعات الفلسطينية في غزة.

وقد أدت الحرب أيضًا إلى تجديد الدعوات من قبل بعض الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة رمزية إلى حد كبير، ولكن يعارضها نتنياهو بشدة، وقالت إسبانيا وإيرلندا، من بين دول أوروبية أخرى، إنهما تعملان على الاعتراف بقانون سانت لويس، ورغم أن واشنطن قالت إنها تدعم إنشاء دولة فلسطينية، لكن تقول إن أي اعتراف بها يجب أن يأتي بعد مفاوضات بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.