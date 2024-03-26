أبوردينة: قرار مجلس الأمن الدولى الأخير أدى إلى عزلة دولية غير مسبوقة لإسرائيل

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، اليوم، إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير أدى إلى عزلة دولية غير مسبوقة لإسرائيل.

وأضاف أنه رغم الفجوة العلنية الخجولة بين إسرائيل والإدارة الأمريكية والاخذة بالتراكم، إلا أن الدعم العسكري الأمريكي والمظلة السياسية التي توفرها لإسرائيل لم يتغيرا بعد بشكل يؤدي إلى وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني.

ودعا أبوردينة، الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ مواقف أكثر جدية، وأكثر فعالية لأن المعركة الحقيقية التي بحاجة إلى معالجة ليس فقط العدوان على قطاع غزة أو المناوشات الإقليمية، بل إنها أعمق من ذلك وأكبر، إذ إن حل الصراع المستمر منذ عقود بحاجة لتغيير بالسياسة الأمريكية، خاصة أن الجهد العربي الذي يتحرك من خلال اللجنة السداسية العربية لديه رؤية استراتيجية لحل جميع مشاكل المنطقة، ليعالج أساس الصراع المتمثل بحل القضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وفق الشرعية العربية والدولية، والاعتراف الدولي بها، حتى لا تبقى المنطقة تواجه حروبًا لا تنتهي.