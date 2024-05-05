النيابة العامة للمرور.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

اهتمام كبير من جانب ملاك السيارات بموقع النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات، وذلك لمعرفة قيمة المخالفات المستحقة على السيارت.

النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات

ويمكن للمواطنون الوصول إلى موقع النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات، عن طريق محرك البحث جوجل وغيرها من مواقع البحث عبر الإنترنت وتنفيذ الخدمة المراد تنفيذها.

موقع النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات هو أحد الخدمات الهامة للمواطنين والتي تقدمها بوابة الحكومة الإلكترونية تسهيلا على المواطنون.

نجحت خدمة موقع النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات في القضاء على طوابير الانتظار أمام الشبابيك، وتوفير الوقت للمواطنين وتقدديم خدمة محترمة تليق بأدميتهم وبالجمهورية الجديدة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

وتحرص "الدستور" على أن تقدم لقراءها خطوات الوصول إلى موقع النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات المرورية في عدة خطوات بسيطة.

الخطوة الأولى: البحث على موقع جوجل وكتابة النيابة العامة للمرور استعلام عن مخالفات

الخطوة الثانية: يجب عليك عقب ذلك الدخول إلى الموقع المخصص للاستعلام عن مخالفات المرور عبر هذا الرابط.

الخطوة الثالثة: عليك الضغط على اختيار خدمات المرور

الخطوة الرابعة: يجب عليم أن تحدد الخدمة التي ترعب فيها كمالك لأحد السيارات.

الخطوة الخامسة: يجب عليك أن تقوم بإدخال بيانات صاحب السيارة الراغب في الاستعلام بدقة

الخطوة السادسة: بعد ذلك يجب عليك أن تقوم تسجيل رقم اللوحة المعدنية للسيارة الراغب في الاستعلام عنها ويتم كتابتها بالأرقام والحروف معا.

الخطوة السابعة: يجب عليك القيام بتدوين بيانات رخصة القيادة.

الخطوة الثامنة: يجب عليك أن تضغط على على كلمة استعلام.

الخطوة التاسعة: وتعد أخر الخطوات وخلالها يظهر لك المبلغ المراد سداده في قيمة المخالفة المطلوب التصالح على المخالفات المسجلة على السيارة المستعلم عنها.