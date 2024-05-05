حملات رقابية على أسواق أسيوط لتوفير السلع بأسعار مخفضة خلال شم النسيم

أعلن ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، عن إطلاق حملات رقابية موسعة على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع الأسماك المملحة؛ لمتابعة انتظام أعمال البيع وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من جودة السلع المعروضة.

وقال "حماد" إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة كانت قد استعدت لاستقبال شم النسيم بعدة حملات مكثفة على محلات الجزارة والأسماك المملحة والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية؛ للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

تلبية احتياجات المواطنين

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الأساسية والمواد الغذائية وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة استعدادًا لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع التأكد من توافر السلع التموينية والمواد البترولية، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

وأضاف ممدوح حماد أنه تم وقف الإجازات والراحات بكل أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات التموينية الفرعية استعدادًا للأعياد، وتم تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية وكل منافذ البيع للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين في مثل تلك المناسبات، وتنظيم حملات اليوم الواحد بمشاركة كل القطاعات نظرًا لتكثيف عرض اللحوم والأسماك خلال الفترة التي تسبق العيد، وسحب عينات من محال بيع اللحوم والأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، وملاحقة صور الغش بكافة أنواعها، والمرور على المخابز البلدية والمطاحن (القطاع العام، القطاع الخاص) للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، وإنتاج دقيق بلدي وتوفير رغيف الخبز بالمواصفات والأوزان القياسية، والتنسيق مع شركات الجملة لتدبير احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية من السلع والخدمات اللازمة خلال الأعياد وبالأسعار المناسبة.