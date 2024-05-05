الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل تستعرض إنجازاتها فى السلامة والصحة المهنية بالمحافظات خلال شهر

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل، عن ما حققته فى مجال التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحيوية وذات الخطورة، تزامنًا بالاحتفال بيوم السلامة العالمي خلال شهر أبريل الماضى، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة العاملين والمترددين بالمنشآت الحيوية وذات الخطورة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث جرى خلال شهر أبريل الماضى 2024 تنظيم ندوات توعوية فى عدد 96 منشأة حيوية وذات خطورة، بلغ عدد المستفيدين من العاملين خلالها 1543 مشاركًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور أجهزة السلامة، والاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بقطاع المنشآت الحيوية وذات الخطورة على مستوى الجمهورية، حفاظًا على الأرواح والمنشآت من المخاطر والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ آمن.

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السلامة والصحة المهنية 
 

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل، قامت بتنفيذ وحضور عدد من المبادرات في المنشآت بالتنسيق مع المديريات تحت شعار «سلامتك تهمنا» بشركة النصر للبترول بالسويس وجامعة مصر بالجيزة، وتزامنًا بالاحتفال بيوم السلامة العالمي تم إلقاء محاضرات عن التغيرات المناخية وتأثيرها على بيئة العمل، بالإضافة إلى محاضرات عن خطة الطوارئ والإخلاء وتصاريح العمل والأجهزة الوظيفية ودورها ومخاطر الحريق وأنواعها، بواسطة ممثلي الإدارة المركزية وهم: المهندس مدحت كامل، والمهندسة سحر محمد، والمهندس إسلام حمدي، والمهندس رجاء حسين، والمهندسة هويدا سعيد، كما شهدت المبادرات حضور المهندسة غادة إبراهيم عوض، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة كما وجهت الإدارة المركزية، إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات ومكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لها، والمنتشرة فى كل أرجاء الجمهورية بتكثيف ندوات التوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا" بالمنشآت الحيوية والخطرة، استعرضت تلك الندوات مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر، وخطط الطوارئ والإخلاء، وكيفية إعدادها، ومخاطر الحريق والتغيرات المناخية، قام بإلقائها الزملاء بجميع مكاتب السلامة بجميع المديريات.
 

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جدير بالذكر أن إدارات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تختص بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية، وكذلك الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مبان وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات، وعدة قرارات منها: الاستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية التى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون، أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة 40% على الأقل.

وزارة العمل بيئة العمل السلامة والصحة المهنية ندوات توعوية سلامتك تهمنا

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