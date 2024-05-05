الأحد 05 مايو 2024
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مصر

وزارة العمل: توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بمصنع للأسمنت بشمال سيناء

توعية فى مجال السلامة
توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، نظمت ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية في مصنع أسمنت الرمادي بوسط سيناء، وذلك بحضور عدد 50 من المهندسين والفنيين والإداريين، تناولت الندوة عدة موضوعات أهمها: مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية، وخطة الإخلاء في حالة الطوارئ، والحرائق وأنواعها وكيفية مكافحتها، وذلك فى إطار جهود المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها التابعة المنتشرة فى أرجاء المحافظة فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العاملين والمترددين والمنشآت من مخاطر بيئة العمل، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

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مديرية العمل بشمال سيناء

وأوضح محمد سالم عبدالمالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية، وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة، وأكد مدير المديرية استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل، كما حاضر بالندوة الكيميائي عبدالمنعم دياب، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، بحضور المهندس أحمد مباشر، مدير عام المصنع، ومدحت أبوجبل، مدير الموارد البشرية، تحت إشراف وحضور مدير المديرية.

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وكان قد قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة بشكل عام، ووزارة العمل بشكل خاص، اهتمامًا غير مسبوق، حيث جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء ندوة السلامة والصحة المهنية حالة الطوارئ بيئة العمل وزير العمل حسن شحاتة

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