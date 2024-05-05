الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 131 قطعة سلاح و246 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

آرشيفية
آرشيفية

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 131 قطعة سلاح ناري، و246 قضية مخدرات، وتنفيذ 58051 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 131 قطعة سلاح ناري مع 100 متهم.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 58051 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 246 قضية مخدرات مع 283 متهمًا، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 25 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 15 متهمًا.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 313 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 25441 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 57 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام مساعد وزير الداخلية اللواء محمود أبوعمرة مديريات الأمن 131 قطعة سلاح قضية مخدرات

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