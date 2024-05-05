الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 45 مخالفة مرورية ومصادرة 245 "توك توك" فى حملة على منطقة الهرم

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

وجهت  الأجهزة الأمنية حملات مرورية استهدفت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة لضبط كافة المخالفات وقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن سحب 20 رخصة متنوعة وضبط 25 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 284 مركبة «توك توك» ودراجة نارية مخالفة، وجارٍ استمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوعة.

كما كشف مصدرأمني عن تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بشأن قيام قائد سيارة بالسير عكس الاتجاه بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

الأجهزة الأمنية حملات مرورية محافظة الجيزة المخالفات

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