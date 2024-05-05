سحب 1189 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في سحب 1189 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

وقالت "الداخلية"، إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

وتمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1189 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.