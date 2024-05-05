الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بسرقة 5 شاشات من فندق جامعة جنوب الوادى

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

نجحت وحدة مباحث قسم قنا، اليوم الأحد، في ضبط المتهم بسرقة 5 شاشات من داخل فندق جامعة جنوب الوادي، الموجود داخل الحرم الجامعي، وتبين أن المتهم كان أحد النزلاء بالفندق، واستغل نوم العاملين وقام بسرقة الشاشات.

البداية بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من المقدم محمد بهاء، مأمور قسم قنا، بتحرير محضر من جامعة جنوب الوادي بتعرض الفندق لعملية سرقة من قبل أحد النزلاء بداخله.

وكشفت تحريات المقدم مصطفى أبوالمجد، مفتش مباحث ومركز قنا، بإشراف اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة شابًا من محافظة الإسكندرية ومقيم في مدينة قنا، وهو أحد النزلاء بالفندق، حيث استغل خروجه من الفندق وقضاء مدة إقامته ونوم الموظفين وحصل على مفاتيح الغرف المغلقة من الاستقبال وقام بفتحها وسرقة 5 شاشات، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم واستعادة المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.

مواد متعلقة

سحب 1189 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

رفع 41 سيارة متروكة ومتهالكة بالشوارع خلال 24 ساعة

466 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة

دفتر أحوال وزارة الداخلية: جثتان فى أرض زراعية بحمرا دوم.. وضبط مخدرات بـ5.5 مليون جنيه

خلصت عليهما وسرقت سلاحهما.. اعترافات قاتل شاب ووالده فى نجع حمادى

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للأجانب

من أجل قيادة آمنة.. 11 نصيحة  و7 محاذير هامة من المرور

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد أحياء الشروق ومنطقة الرابية

الأكثر قراءة

عاجل| كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابى فى "مفاوضات الهدنة" وما يتم نشره من بنود الاتفاق فى وسائل الإعلام غير دقيق

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين