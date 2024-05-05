ضبط المتهم بسرقة 5 شاشات من فندق جامعة جنوب الوادى

نجحت وحدة مباحث قسم قنا، اليوم الأحد، في ضبط المتهم بسرقة 5 شاشات من داخل فندق جامعة جنوب الوادي، الموجود داخل الحرم الجامعي، وتبين أن المتهم كان أحد النزلاء بالفندق، واستغل نوم العاملين وقام بسرقة الشاشات.

البداية بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من المقدم محمد بهاء، مأمور قسم قنا، بتحرير محضر من جامعة جنوب الوادي بتعرض الفندق لعملية سرقة من قبل أحد النزلاء بداخله.

وكشفت تحريات المقدم مصطفى أبوالمجد، مفتش مباحث ومركز قنا، بإشراف اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة شابًا من محافظة الإسكندرية ومقيم في مدينة قنا، وهو أحد النزلاء بالفندق، حيث استغل خروجه من الفندق وقضاء مدة إقامته ونوم الموظفين وحصل على مفاتيح الغرف المغلقة من الاستقبال وقام بفتحها وسرقة 5 شاشات، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم واستعادة المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.