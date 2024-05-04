8 مصابين إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز فى منزل بسوهاج

أُصيب 8 مواطنين بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز في منزل مكون من طابقين بدائرة مركز أخميم في شرق محافظة سوهاج، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العقيد شريف عز طنطاوي، مأمور مركز شرطة أخميم، بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بمدينة أخميم، ووجود مصابين، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، وقوات من الحماية المدنية وسيارة إطفاء، وتمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى عدد آخر من المنازل.

وتبيَّن من المعاينة والفحص أن الحريق نشب في منزل مكون من طابقين نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، بسبب تسرب الغاز مع وجود مصدر حراري، واحترقت محتويات المنزل من فرش وأثاث ومنقولات.