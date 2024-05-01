مصطفى بكرى: أهل سيناء تحملوا الكثير من أجل الوطن وواجهوا المحتل والإرهاب

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن القبائل العربية ضربت المثل والقدوة في الحفاظ على الهوية والحرص على سلامة البلاد، ومواجهة المستعمر وعملائه وفضح دعاة الفتن والتحريض الذين سعوا إلى اختطاف الدولة وطمس الهوية الوطنية.

وأضاف "بكري" خلال المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية، وتدشين مدينة السيسي في شمال سيناء المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن ما جرى على أرض سيناء عندما دعا المحتل الإسرائيلي إلى عقد مؤتمر الحسنة بوسط سيناء في 31 أكتوبر عام 1968 بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي، كان الهدف منه إعلان عزل سيناء عن الكيان الوطني.

وتابع: "وفي هذا المؤتمر كانت المفاجأة التي صدمت رموز الاحتلال عندما وقف الشيخ سالم الهرش شيخ مشايخ سيناء معبرًا عن الجميع بقوله التاريخي إن سيناء مصرية وستظل مصرية 100%، ولا يمكن أن نفرط في شبر واحد منها، ومن يرد الحديث فليتكلم عن زعيم مصر وقائدها جمال عبدالناصر".

وأكد أن أهل سيناء تحملوا الكثير من أجل الوطن والحفاظ على ترابه المقدس في مواجهة كل من تسول له نفسه، كما لا يمكن تجاهل دور هؤلاء الأبطال في مواجهة الإرهاب الذي هدد سيناء واختطف مناطق عديدة منها.