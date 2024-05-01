متحدث "القبائل العربية": نقف صفًا واحدًا فى مواجهة كل من يحاول المساس بأرضنا

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن سيناء قطعة غالية بل هي الأغلى في هذا الوطن العظيم.

وأضاف "بكري" خلال المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية، وتدشين مدينة السيسي في شمال سيناء المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "جئنا اليوم إلى هنا لنعلن ولادة اتحاد القبائل العربية، ونعقد مؤتمره التأسيسي على أرض سيناء الغالية".

وتابع: "ومن هنا نبعث برسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي ونقول له إن سيناء والقبائل العربية تقف صفًا واحدًا دفاعًا عن الثوابت الوطنية والقومية، وتؤكد الولاء والانتماء والتضحية بلاد حدود في مواجهة كل من يحاول المساس بأرضنا ووطننا".