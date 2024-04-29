الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أسامة كمال: توجيهات رئاسية بتسيير خط جوي مباشر بين القاهرة وساراييفو

أسامة كمال
أسامة كمال

تحدث الإعلامي أسامة كمال، عن زيارة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك إلى مصر واستقبال الرئيس السيسي له في قصر الاتحادية.

وقال "كمال" خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" إن الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي أكد موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك واستعداد مصر للتعاون معها.

وأضاف: "رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دينيس بيتشيروفيتش أكد أن بلاده تكن الاحترام والتقدير لمصر كزعيمة للعالم العربي والإفريقي ودولة مهمة في الشرق الأوسط والبحر المتوسط".

وتابع: "كما تم توجيه دعوة للرئيس السيسي لزيارة ساراييفو في أول زيارة لرئيس مصري في القرن 21، كما أن الرئيس أصدر توجيهات بتسيير خط جوي مباشر بين القاهرة وساراييفو".

أسامة كمال القاهرة ساراييفو البوسنة والهرسك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

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