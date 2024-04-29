الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متى تعود كرتونة البيض إلى سعرها الطبيعى؟.. اتحاد المنتجين يكشف

البيض
البيض

قال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن القطاع وخصوصًا بيض المائدة تعرض للعديد من الأزمات مؤخرًا.

وأضاف "نبيل" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "عندما يكثر المعروض الأسعار تنخفض ولا تحتاج أي تدخل، بسبب الاستدامة في توافر الأعلاف".

وأشار إلى أن أسعار بيض المائدة تراجعت بسبب دخول دورات جديدة، متابعًا: “كرتونة البيض كانت تصل للمستهلك بـ180 جنيهًا وحاليًا بـ140 أو 150 جنيهًا كحد أقصى وهذا تراجع بنسبة حوالي 30%”.

وتابع: "سعر التكلفة على حسب الإنتاج وطالما أن هناك دورات جديدة تدخل فهذا يعني انخفاض أسعار البيض"، مشيرًا إلى أن سعر كرتونة البيض في الوضع الطبيعي سيقل جدًا وبالتالي يزيد الإنتاج والأسعار ستقل.

وأكد أنه بحلول شهر أكتوبر المقبل ستعود كرتونة البيض إلى سعرها الطبيعي مرة أخرى.

كرتونة البيض أسعار البيض بيض المائده أسعار بيض المائدة

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