مصطفى بكرى: القبائل لعبت أدوارًا تاريخية فى حماية الكيان الوطنى

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن فكرة تأسيس اتحاد القبائل العربية الذي يضم في مؤتمره التأسيسي الأول رموزًا وكيانات متعددة، جاءت تلبية لمتطلبات المرحلة الراهنة.

وأضاف "بكري" خلال المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية، وتدشين مدينة السيسي في شمال سيناء المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن اتحاد القبائل العربية هدفه خلق إطار شعبي وطني يضم أبناء القبائل العربية، هدفه توحيد الصف وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعمًا لثوابت الدولة الوطنية.

كما أكد أن من ضمن أهداف اتحاد القبائل العربية مواجهة التحديات التي تهدد أمن مصر واستقرارها في هذا التوقيت تحديدًا.

وأشار إلى أن القبائل لعبت أدوارًا تاريخية ولا تزال في حماية الكيان الوطني خلف قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، وكانت ولا تزال حريصة دومًا على سلامة الدولة ومؤسساتها وقيمها وثوابتها الأساسية.