الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المرصد الأورومتوسطي: أغلب النازحين في رفح الفلسطينية يعيشون بلا مقومات الحياة الأساسية

المرصد الأورومتوسطي
المرصد الأورومتوسطي

قالت مها الحسيني، مدير الاستراتيجيات بالمرصد الأورومتوسطي، إن أغلب النازحين في رفح الفلسطينية يعيشون بلا مقومات الحياة الأساسية.

وأضافت الحسيني، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن انتشار كبير لأمراض وأوبئة عديدة بقطاع غزة، منوهًا بأن هناك شح كبير في المياه الصالحة للشرب بقطاع غزة وصل إلى انعدام شبه كامل.

عدم توفر المياه الصالحة في قطاع غزة

وأوضح مدير الاستراتيجيات بالمرصد الأورومتوسطي، أن عدم توفر المياه الصالحة في قطاع غزة أدى إلى انتشار أمراض التهاب الكبد الوبائي.

رفح رفح الفلسطينية مقومات الحياة الأساسية مقومات الحياة الأساسية أغلب النازحين في رفح الفلسطينية المرصد الأورومتوسطي

مواد متعلقة

تعرف على مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي

عميد كلية الذكاء الاصطناعي يكشف تفاصيل مركز البيانات والحوسبة السحابية وأهميته

الشرطة البريطانية تعتقل شخصًا للاشتباه فى تنفيذه عملية طعن شرق لندن

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية.. وسيول بجنوب سيناء

"زيلينسكى" يحث الولايات المتحدة على تسريع عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا

شكرى ونظيره البريطانى يتفقان على أهمية إعادة إطلاق عملية فعالة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية

"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف بلدتى راشيا الفخار وكفر شوبا بالجنوب اللبنانى

"الإغاثة الطبية": أعدنا تشغيل مركز صحى وسط قطاع غزة لاستقبال 1400 مريض

الأكثر قراءة

عاجل| مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

أزمة الشيخ محمد أبوبكر وميار الببلاوي.. هل ستصل إلى القضاء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس

مصادر إسرائيلية: شن "هجوم على رفح" حال عدم وجود تقدم بالمفاوضات خلال 72 ساعة