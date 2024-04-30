المرصد الأورومتوسطي: أغلب النازحين في رفح الفلسطينية يعيشون بلا مقومات الحياة الأساسية

قالت مها الحسيني، مدير الاستراتيجيات بالمرصد الأورومتوسطي، إن أغلب النازحين في رفح الفلسطينية يعيشون بلا مقومات الحياة الأساسية.

وأضافت الحسيني، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن انتشار كبير لأمراض وأوبئة عديدة بقطاع غزة، منوهًا بأن هناك شح كبير في المياه الصالحة للشرب بقطاع غزة وصل إلى انعدام شبه كامل.

عدم توفر المياه الصالحة في قطاع غزة

وأوضح مدير الاستراتيجيات بالمرصد الأورومتوسطي، أن عدم توفر المياه الصالحة في قطاع غزة أدى إلى انتشار أمراض التهاب الكبد الوبائي.