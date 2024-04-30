الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عميد كلية الذكاء الاصطناعي يكشف تفاصيل مركز البيانات والحوسبة السحابية وأهميته

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

تحدث الدكتور أسامة عبدالرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، عن تفاصيل مركز البيانات والحوسبة السحابية وأهميته، قائلا إن إنشاء مركز بيانات حلم لأي دولة على مستوى العالم تريد أن يكن لديها تطبيقاتها وبياناتها وأمن لبياناتها الخاصة بها.

وأضاف عبدالرؤوف، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية، أن مصر تخطط لإنشاء وافتتاح مركز البيانات الخاص بها منذ عام 2018، مشيرا إلى أن كل جهات الدولة تمتلك سراديب تضم ورقيات مهمة بشكل هائل لا يمكن تخيله، ووزارات الدولة تؤرشف كميات ضخمة من الأوراق التي يمنع القانون إعدامها.

أهمية مركز البيانات والحوسبة السحابية

وأكد عميد كلية الذكاء الاصطناعي، على أهمية مركز البيانات والحوسبة السحابية، مشيرا إلى أنه جرى أرشفة 400 مليون ورقة حكومية وتحويلها رقميا، وذلك بهدف عدم نقلهم ورقيا إلى أماكن الوزارات والحكومة الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، إلى أن إنشاء مركز بيانات وحوسبة سحابية بمثابة إنشاء عقل وذاكرة للدولة، موضحا أن الذاكرة يكون بها كل الأرشيف وبيانات الدولة، متابعا أن مركز البيانات يعني أمرين، هما: التخزين، والقدرة الحوسبية "تحليل للبيانات الموجودة".

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