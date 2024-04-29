الإثنين 29 أبريل 2024
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الصفدى: نريد تحقيق سلام شامل بالمنطقة.. وجاهزون للتعاون مع الشركاء

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الموقف بلاده واضح بشأن ضرورة العمل على حل القضية الفلسطينية، مشددًا: "لن نقبل أن تكون بلادنا ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل".

وأضاف الصفدي، خلال كلمته في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بعنوان "الضغوطات في الشرق الأوسط": "نريد سلطة فلسطينية تضمن نظام حوكمة مستقلًا لخدمة الفلسطينيين".

وتابع: "نريد تحقيق سلام شامل وعادل عبر حل الدولتين، ونحن جاهزون للتعاون مع الشركاء من أجل استقرار المنطقة".

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