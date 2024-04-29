الصفدى: نريد تحقيق سلام شامل بالمنطقة.. وجاهزون للتعاون مع الشركاء

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الموقف بلاده واضح بشأن ضرورة العمل على حل القضية الفلسطينية، مشددًا: "لن نقبل أن تكون بلادنا ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل".

وأضاف الصفدي، خلال كلمته في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بعنوان "الضغوطات في الشرق الأوسط": "نريد سلطة فلسطينية تضمن نظام حوكمة مستقلًا لخدمة الفلسطينيين".

وتابع: "نريد تحقيق سلام شامل وعادل عبر حل الدولتين، ونحن جاهزون للتعاون مع الشركاء من أجل استقرار المنطقة".