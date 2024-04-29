"الإغاثة الطبية": أعدنا تشغيل مركز صحى وسط قطاع غزة لاستقبال 1400 مريض

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر يؤثر على القطاعات الحيوية في غزة.

155 اعتداء نفذها جيش الاحتلال على المرافق والمؤسسات الصحية

وأضاف ياغي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 155 اعتداء نفذها جيش الاحتلال على المرافق والمؤسسات الصحية بالقطاع، كما أننا استطعنا تسيير 41 فريقًا طبيًا ميدانيًا لتقديم الخدمات الطارئة للجرحى.

وتابع: استطعنا إعادة تشغيل مركز صحي في وسط القطاع لاستقبال 1400 مريض.