الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الإغاثة الطبية": أعدنا تشغيل مركز صحى وسط قطاع غزة لاستقبال 1400 مريض

غزة
غزة

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر يؤثر على القطاعات الحيوية في غزة.

 

155 اعتداء نفذها جيش الاحتلال على المرافق والمؤسسات الصحية

وأضاف ياغي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 155 اعتداء نفذها جيش الاحتلال على المرافق والمؤسسات الصحية بالقطاع، كما أننا استطعنا تسيير 41 فريقًا طبيًا ميدانيًا لتقديم الخدمات الطارئة للجرحى.

وتابع: استطعنا إعادة تشغيل مركز صحي في وسط القطاع لاستقبال 1400 مريض.

غزة القطاعات الحيوية بغزة القطاعات الحيوية القصف المتواصل منذ 7 أكتوبر الإغاثة الطبية جمعية الإغاثة الطبية في غزة 7 أكتوبر

مواد متعلقة

سامح شكرى ونظيره البحرينى يبحثان جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

25 شهيدًا خلال 24 ساعة.. القاهرة الإخبارية: رفح تتعرض لمزيد من القصف الإسرائيلى

الصفدى: نريد تحقيق سلام شامل بالمنطقة.. وجاهزون للتعاون مع الشركاء

وزير الخارجية السعودى: يجب العمل على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى بإقامة دولة مستقلة

شكرى: نرفض أى حل عسكرى فى رفح الفلسطينية

الأردن: نتنياهو لا يسعى للسلام ويجُر المنطقة إلى الحرب

بلينكن: قطاع غزة يشهد أسوأ أزمة فى الشرق الأوسط منذ عام 1948

"أمبري للأمن البحري": استهداف سفينة حاويات ترفع علم مالطا في البحر الأحمر بثلاثة صواريخ

الأكثر قراءة

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

عاجل| نكشف خطة الزمالك للتعامل مع قرار إيقاف القيد وتوقيت دفع الغرامة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

"ذا أثلتيك" تكشف عن مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق