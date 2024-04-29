الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سامح شكرى ونظيره البحرينى يبحثان جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

سامح شكري ونظيره
سامح شكري ونظيره البحريني

بحث وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره البحريني في الرياض، جهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسبل احتواء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدا وزيرا الخارجية المصري ونظيره البحريني، ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات.

مخاطر شن إسرائيل أي عملية عسكرية برية

وحذرا وزير الخارجية المصري ونظيره البحريني من مخاطر شن إسرائيل أي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية.

وأكدا الرفض الكامل لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية.

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