25 شهيدًا خلال 24 ساعة.. القاهرة الإخبارية: رفح تتعرض لمزيد من القصف الإسرائيلى

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن رفح ما زالت تتعرض للمزيد من القصف الإسرائيلي في اللحظات الأخيرة، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا لعائلة العفيفي بمنطقة الحي السعودي غرب مدينة رفح، ما أدى لارتقاء ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات الذين نقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدد حصيلة الشهداء بمدينة رفح ارتفع لـ25 شهيدًا بعد انتشال أم وطفلها من أسفل ركام منزل عائلة الخطيب بمخيم الشابورة.

القصف الإسرائيلي مركز ومستمر على مدينة رفح

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، بأن القصف الإسرائيلي المركز والمستمر على مدينة رفح يأتي بالتزامن مع قصف المدفعية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية للمحافظة، مع القصف الذي تطلقه الزوارق الإسرائيلية باتجاه المناطق الغربية لهذه المحافظة.