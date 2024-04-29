"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف بلدتى راشيا الفخار وكفر شوبا بالجنوب اللبنانى

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا يستهدف بلدتي راشيا الفخار وكفر شوبا بالجنوب اللبناني.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله استهدف تجمعًا لجنود الاحتلال بمحيط موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

قصف أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ومن بين الأهداف التي جرى ضربها البنية التحتية التشغيلية في المنطقة أو جبل بلاط، بالإضافة إلى عدد من الهياكل العسكرية لحزب الله في منطقة مروحين.