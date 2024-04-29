شكرى ونظيره البريطانى يتفقان على أهمية إعادة إطلاق عملية فعالة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية

اتفق سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ونظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، على أهمية إعادة إطلاق عملية سياسية فعالة للتسوية السياسية الشاملة للقضية الفلسطينية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد وزير الخارجية المصري أهمية تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وإنفاذ العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

شن أى هجوم عسكرى برى على مدينة رفح

وتابع: على بريطانيا الضغط على إسرائيل لمنعها شن أي هجوم عسكري بري على مدينة رفح الفلسطينية.

فيما ثمن وزير الخارجية البريطاني، الدور المصري المحوري في إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.