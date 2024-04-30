الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الشرطة البريطانية تعتقل شخصًا للاشتباه فى تنفيذه عملية طعن شرق لندن

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

اعتقلت  الشرطة البريطانية شخصًا بعد الاشتباه في تنفيذه عملية طعن شرق لندن، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

عملية الطعن استهدفت شرطيين وعددًا من المارة

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن عملية الطعن استهدفت شرطيين وعددًا من المارة قرب محطة للمترو.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن حادث طعن، وقع اليوم الثلاثاء، في إحدى محطات المترو الواقعة شمال العاصمة لندن.

بينما طالبت شرطة العاصمة البريطانية بضرورة أن يتبع المواطنون المتواجدون بالقرب من المنطقة التي وقعت بها عملية الطعن تعليمات الشرطة من أجل الحفاظ على سلامتهم.

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