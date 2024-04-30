الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تعرف على مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور محمد محمود عبد الوهاب، مدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إن الذكاء الاصطناعي والمجالات التكنولوجية المتقدمة من الصناعات التي يسهل استغلالها في الحصول على دخل كبير للبلد دون الحاجة إلى بناء مصانع كثيرة وتكبد تكاليف كبيرة.

وأضاف عبدالوهاب، خلال حواره برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية: "أتحدث عن البرمجة كمجال أكبر وأكثر اتساعا، فكل شيء نستخدمه الآن يعتمد عليها، مثل التابلت والغسالة والتلفزيون والثلاجة والسيارة، أي أن المجال دخل في كل تفاصيل حياتنا الشخصية التي نتعامل معها يوميا". 

 أساس تعليم الشباب في المراحل التعليمية المبكرة

وأوضح المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، أن البرمجة هي اللغة التي نتحاور بها مع الأجهزة كمبرجمين لإيصال الأوامر وما نريد تنفيذه، ولا توجد شركة أو وظيفة ليست في حاجة إلى البرمجة.

وتابع: "يجب الاهتمام بتعليم البرمجة، ويمكن بدء تعلمها من سن سابقة على الصف الثالث الابتدائي، فبرامج تعليم البرمجة ممكنة، ويجب أن تكون في أساس تعليم الشباب في المراحل التعليمية المبكرة".

الذكاء الاصطناعي عصر الذكاء الاصطناعي مستقبل الوظائف الوظائف الدكتور محمد محمود عبد الوهاب مدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

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