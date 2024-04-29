أبو مازن يؤكد لولي العهد السعودي رفضه القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في الرياض لبحث مستجدات الأوضاع بقطاع غزة.

وأكد الرئيس الفلسطيني رفضه القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذر من خطورة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح رفح الفلسطينية الأمر الذي سيؤدي إلى نكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

من ناحيته، جدد ولي العهد السعودي مواقف المملكة الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وأكد أن المملكة ستواصل جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسريع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.