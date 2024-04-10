الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

العدوان على غزة.. تفاصيل الاتصال الهاتفى بين الرئيس الفلسطينى وملك البحرين

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

كشفت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك البحرين حمد بن عيسي.

وجرى اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بين الرئيس عباس، وملك البحرين.

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القاهرة الإخبارية: غزة حزينة فى أول أيام عيد الفطر بسبب العدوان الإسرائيلى

وأطلع أبو مازن، ملك البحرين، على آخر المستجدات والتطورات الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني فورا، مشددا على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدا أهمية نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

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أستاذ علاقات دولية: مجلس الوزراء الإسرائيلى هو من يعرقل أى مفاوضات بشأن غزة

ملك البحرين يؤكد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

من جانبه، جدد ملك البحرين التأكيد على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة كاملة.

ووتبادل الرئيس وملك البحرين التهاني لمناسبة عيد الفطر، وأكدا على الاستمرار في التنسيق والتشاور على المستويات كافة.

تفاصيل استشهاد أبناء إسماعيل هنية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، باستشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده بمخيم الشاطئ بقطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن حازم وأمير ومحمد إسماعيل هنية استشهدوا مع أولادهم في قصف نفذه طيران الاحتلال على مخيم الشاطئ غرب غزة.

وسبق وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وصول المستشفيات 122 شهيدا و56 مصابا خلال ال 24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، وفقا لما نقله وكالة وفا الفلسطينية.

واعلنت الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 33482 شهيدا و76049 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي

الرئيس الفلسطيني ملك البحرين العدوان على غزة أبو مازن الاحتلال

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