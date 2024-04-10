الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حركة حماس تكشف تفاصيل الاتصال بين أبومازن وهنية عقب استشهاد أولاده

هنية
هنية

كشفت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية.

وقالت حركة حماس في بيان لها مساء اليوم: تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة  حماس اتصالًا من الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس، حيث قدم التعازي باستشهاد ثلة من أولاده وأحفاده بقصف صهيوني غادر.

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القاهرة الإخبارية: غزة حزينة فى أول أيام عيد الفطر بسبب العدوان الإسرائيلى

وأكد هنية أن دماء أبنائه تضحيات على طريق القدس والأقصى، وأنها ليست أغلى من دماء أبناء الشعب العظيم الصّامد، وأن الشهداء هم منارات على طريق التحرير والخلاص من هذا الاحتلال.

وسبق، وأعلن الإعلام العبري، اليوم، والذي يصادف أول أيام عيد الفطر المبارك، عن اغتيال مجموعة من أبناء وأحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قضينا على ثلاثة عناصر في الجناح العسكري لحماس من أبناء إسماعيل هنية في وسط قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ان أبناء هنية كانوا في طريقهم لتنفيذ نشاط إرهابي في وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن الشهداء أبناء إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هم حازم إسماعيل هنية وابنته امال، أمير إسماعيل هنية وابنه خالد وابنته رزان، محمد إسماعيل هنية.

وقالت القناة 14 العبرية، إن عملية اغتيال أبناء وأحفاد هنية تمت بالتعاون بين قيادة المنطقة الجنوبية وسلاح الجو الإسرائيلي والشاباك الذي قدم معلومات دقيقة.

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الاحتلال الإسرائيلى يوضح تفاصيل عملية اغتيال أبناء وأحفاد هنية

أول تعليق من هنية علي استشهاد أولاده وأحفاده

وسبق، وعلق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، على نبأ استشهاد 3 من أبنائه وعدد من أحفاده في قطاع غزة.

وقال هنية في تصريحات صحفية مساء اليوم: “أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد.

حركة حماس أبناء إسماعيل هنية قطاع غزة إسرائيل الاحتلال

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