الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أول تعليق من إسماعيل هنية على نبأ استشهاد أولاده وأحفاده بقطاع غزة

هنية
هنية

علق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، على نبأ استشهاد 3 من أبنائه وعدد من أحفاده في قطاع غزة.

وقال هنية في تصريحات صحفية مساء اليوم: “أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد”.

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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

وتابع هنية: "بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا، أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة".

وأكد هنية أن أبناءه ظلوا مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع منذ بداية العدوان.

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القاهرة الإخبارية: إسرائيل ستسمح لنحو 150 ألفًا من سكان غزة بالعودة إلى الشمال

ارتقاء عدد الشهداء بمخيم الشاطئ بقطاع غزة 

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، باستشهاد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي، مركبة في مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 مواطنين على الأقل بينهم أطفال بعد قصف طيران الاحتلال مركبة في الشاطئ غرب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33482 شهيدا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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