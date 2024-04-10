ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

أعلنت مصادر طبية، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 76049، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأفادت المصادر بوصول جثامين 122 شهيدا، و56 مصابا، إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة تواصل العدوان الإسرائيلي.

جانتس: القتال مستمر فى غزة وسنعود لخان يونس مرة أخرى

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، إن القتال مستمر في قطاع غزة بدرجات تختلف حسب الضرورة والاحتياج، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأضاف "جانتس": إن إسرائيل ستدخل رفح الفلسطينية وسنعود إلى خان يونس، وإذا تطلب الأمر قد نوسع الحرب في الشمال والدولة اللبنانية ستدفع ثمن ذلك.

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم، قطاع غزة، في الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون بنهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، وبعد أن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن النهج الإسرائيلي تجاه الحرب بأنه "خطأ".

وتجمع الفلسطينيون لأداء صلاة الفجر في اليوم الأول من عطلة عيد الفطر وسط أنقاض غزة التي دمرتها أكثر من ستة أشهر من الحرب.

وتدفق عشرات الآلاف أيضًا على مجمع المسجد الأقصى في القدس الشرقية الذي ضمته إسرائيل، حيث قالت الممرضة روان عبد: "إنه العيد الأكثر حزنًا على الإطلاق.. يمكنك رؤية الحزن على وجوه الناس.

وقال شاب بالغ من العمر 32 عامًا في ثالث أقدس موقع في الإسلام والذي يقدسه اليهود أيضًا باعتباره جبل الهيكل "عادة نأتي إلى الأقصى للاحتفال، لكن هذا العام جئنا فقط لدعم بعضنا البعض"، حسب صحيفة "ديلي ستار".

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها القتالية والغارات الجوية على غزة بعد يوم من تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم التوقف عن الحملة لتدمير حماس وإعادة المحتجزين.