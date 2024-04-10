الاحتلال الإسرائيلى يوضح تفاصيل عملية اغتيال أبناء وأحفاد هنية

ذكرت القناة 14 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن عملية اغتيال أبناء وأحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تمت بالتعاون بين قيادة المنطقة الجنوبية وسلاح الجو الإسرائيلي والشاباك الذي قدم معلومات دقيقة.

وسبق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، باستشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده بمخيم الشاطئ بقطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن حازم وأمير ومحمد إسماعيل هنية استشهدوا مع أولادهم في قصف نفذه طيران الاحتلال على مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وصول المستشفيات 122 شهيدا و56 مصابا خلال ال 24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



أول تعليق من هنية على استشهاد أولاده وأحفاده

وسبق أن علق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، على نبأ استشهاد 3 من أبنائه وعدد من أحفاده في قطاع غزة.

وقال هنية في تصريحات صحفية مساء اليوم: “أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد".

وأضاف: "بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا، أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة".

وأكد هنية أن أبناءه ظلوا مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع منذ بداية العدوان.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 مواطنين على الأقل بينهم أطفال بعد قصف طيران الاحتلال مركبة في الشاطئ غرب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33482 شهيدا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.