الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد العسيري يكشف دور المداحين في مواجهة الإخوان ومرشدهم حسن البنا (فيديو)

محمد العسيري
محمد العسيري

تحدث الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، عن أسرار الأغاني الشعبية وتأثيرها، فضلًا عن تنوع هذا الفن الشعبي وارتباطه بالقضايا المصرية والإقليمية.

وأكد العسيري، خلال لقائه مع مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن موال محمد طه يتميز بلون مختلف عن اللون الصعيدي، مثل الريس متقال الذي يُعد آخر من ينتمي لجماعة الغجر، وكان مداحو الصعيد يغنون السيرة الهلالية بالدف قبل ظهور الربابة.

وأوضح أن متقال اشتهر بغناء رواية "القصب"، وهي أحد أبرز أعماله، ولم يقتصر دور المداحين على الأغاني الترفيهية فحسب، بل أدوا أيضًا أغنيات وطنية للرئيس جمال عبد الناصر وأغاني عن جماعة الإخوان ومرشدهم حسن البنا.

وأشار "العسيري" إلى أن الأغاني الشعبية تمكنت من استنهاض الشعب وجعلها قريبة من قلوبهم، وكان محمد قنديل يؤدي أغاني لفلسطين، بينما غنى محمد طه "مصر جميلة"، وفي ختام حديثه، أكد أن محاولة إحياء التراث كانت عبر الفنان زكريا الحجاوي.

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