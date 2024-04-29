السفير محمد العرابي يكشف تفاصيل مهمة حول استمرار الحرب في غزة (فيديو)

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على دور مصر المركزي في الإقليم، مشيرًا إلى التقدم التنموي المتسارع في المشروعات القومية.

وقال العرابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن مصر تشهد تكثيفًا في العمل الدبلوماسي مع جميع الدول، دون استثناء، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد هذا الدور خلال خطاب تنصيبه.

وفيما يتعلق بزيارة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لمصر، أوضح السفير العرابي، أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وعن ملف غزة وتبادل الأسرى، أكد السفير العرابي أن مصر تبذل جهودًا كبيرة وغير عادية في هذا الشأن، وأشار إلى أن الطرفين لا يزالون يبحثون عن نص يرضي الجمهور من كلا الجانبين، مؤكدًا أن الأمر ليس سهلًا كما يتخيل البعض.

وفي ختام حديثه، أعرب السفير العرابي عن أمله في نجاح المفاوضات وحدوث تقدم في ملف غزة، وأكد أن بناء غزة يتطلب جهودًا مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك قوى إقليمية تستفيد من استمرار الوضع الحالي في غزة دون حلول.