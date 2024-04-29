الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد العسيرى يتحدث عن الأغنية التي أبكت الرئيس جمال عبدالناصر (فيديو)

محمد العسيري
محمد العسيري

كشف الشاعر والكاتب الصحفي محمد العسيري، عن أسرار الغناء المصري وأهمية توثيق تاريخه، كما تحدث عن ندرة الأعمال الكتابية التي تتناول الأغنية في المكتبة المصرية، وأكد أهمية العمل على كتاب "نهاوند" لتوثيق تاريخ الغناء في مصر.

وقال العسيري، في حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، عبر قناة "صدى البلد"، إن جيل الأربعينيات كان يمثل "أسطوات" الغناء الشعبي، وكانت أغانيهم موجهة للفلاحين.

ولفت النظر إلى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان يعشق الأغاني الشعبية، وبكى عند سماع كلمات أغنية "الفلوجة" من كلمات حنفي أحمد حسن.

من ناحية أخرى، أشار "العسيري" إلى ندرة رواد الغناء والموسيقى مثل محمد العربي أفندي، وكشف عن تفاصيل حول أغنية "وداد الأمة" التي طرحها عبدالحليم حافظ.

محمد العسيري أسرار الغناء المصري نهاوند توثيق تاريخ الغناء عزة مصطفى صالة التحرير جمال عبدالناصر الاغاني الشعبية الفلوجة حنفي أحمد حسن عبدالحليم حافظ وداد الأمة

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