الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

توريد 900 ألف طن قمح من خلال 450 نقطة على مستوى الجمهورية

القمح
القمح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع معدل توريد محصول القمح من المزارعين إلى ٩٠٠ ألف طن قمح، منذ بدء موسم الحصاد فى ١٣ أبريل حتى اليوم، عبر ٤٥٠ نقطة تجميع على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الكميات تمثل نحو ٣٠٪ من المستهدف توريدها خلال الموسم الحالى ٢٠٢٤، والذى يصل إلى ٣.٥ مليون طن.

فى سياق متصل، قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال التوجيه الوزارى رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤، إضافة فترة مسائية فى نقاط التسلم والتجميع، والتى يتوافر لديها إنارة، على أن تبدأ من الساعة ٨ مساء حتى ١٢ منتصف الليل، وذلك بخلاف الفترة الأولى، التى تبدأ من ٨ صباحًا حتى ٧:٣٠ مساء. كما وجه الوزير بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين القمح المحلى، وذلك خلال ٤٨ ساعة بحد أقصى، لتحفيز المزارعين على التوريد.

من جهته، كشف المتحدث الرسمى لوزارة التموين أحمد كمال، خلال جولة تفقدية فى محافظة الجيزة، لمتابعة توريد القمح المحلى لدى شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة- عن وصول معدلات التوريد اليومية إلى الذروة بكمية بلغت ١٢٠ ألف طن يومى مقارنة بالمواسم السابقة، التى كانت تصل إلى ٨٠ ألف طن، مشيرًا إلى أن محافظة الجيزة قامت، حتى الآن، بتوريد نحو ١١ ألف طن قمح من إجمالى الكميات الموردة على مستوى الجمهورية.

بدوره، قال الدكتور ياسر توفيق، الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة تستهدف تسلم ١٠٠ ألف طن قمح محلى من المزارعين خلال موسم التوريد الجارى، مضيفًا أن الطاقة التخزينية الإجمالية للشركة تقدر بنحو ١٣ ألف طن. 

وأضاف أنه نظرًا لأن شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة مقرها محافظة الجيزة، وهى غير منتجة القمح، لذلك تم التوجيه والموافقة على تسوق الأقماح من المحافظات الأخرى للشركة طبقًا للقرار الوزارى رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٤.

وأوضح أنه بناءً على ذلك تم التوجيه باعتماد ٢٠ نقطة تسلم وتجميع وفرز بسعة إجمالية ١٤٠ ألف طن قمح فى عدد ٧ محافظات، هى: الجيزة بعدد ٧ نقاط، والإسكندرية بـ١ نقطة، وبنى سويف بنقطتين، والشرقية بـ٤ نقاط، وكفرالشيخ بنقطتين، والدقهلية بـ١ نقطة، والقاهرة بـ٣ نقاط.

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