حماية المستهلك: مستمرون فى جولاتنا بمختلف المحافظات للرقابة ومتابعة السلاسل التجارية

عقد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الإثنين، مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام المحافظة؛ لاستعراض خُطط الرقابة علي الأسواق بالمحافظة ومُتابعة أثر التغير في سعر صرف الدولار على انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، لا سيما ما شهدته العديد من السلع الأساسية من انخفاضات وصلت لـ٣٥ % وأكثر.

وفي البداية، قال محافظ الغربية، إن المحافظة تتمتع بموقع متميز كونها وسط الدلتا وأعداد زائريها يتجاوز الـ 5 ملايين مواطن يوميا من مختلف المحافظات المجاورة وهو ما يستدعي وجود حركة تجارة كبيرة من الزائرين والوافدين علاوة على مواطنيها، لذا نحرص أن تكون هناك رقابة قوية وإحكام السيطرة علي الأسواق من خلال الحملات الرقابية من الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة من (جهاز حماية المستهلك- مديرية التموين والتجارة الداخلية- مباحث التموين - هيئة سلامة الغذاء- الطب- هيئة الدواء- الطب البيطري).

وأكد أننا حققنا انضباط في الأسواق، وبالتالي انخفاض في الأسعار من السلاسل التجارية، لكننا نواجه بعض الصعوبات مع تجار التجزئة وصغار البقالين لعدم انخفاض الأسعار، وهو ما يتطلب تكثيف الرقابة على الأسواق من مختلف الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة، ودائما ما نكثف الحملات الرقابية بالمحافظة وخاصة في المواسم والأعياد والمناسبات المختلفة.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور رحمي إلى أنه في إطار خُطة الدولة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة، تم افتتاح أكثر من 85 منفذا للسلع المخفضة في ٤ أحياء مدينة طنطا والـ ٨ مراكز بالمحافظة، وهناك مراقبة مستمرة من لجان المحليات للرقابة علي الأسواق من لجان المحليات، بالإضافة إلي كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة لمُتابعة أثر الإجراءات التي إتخذتها الدولة في انخفاض أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

وقال السجيني: "بداية أتقدم بالشكر لمحافظ الغربية على الدعوة الكريمة، وهي ثالث محطاتي في الجولات الميدانية بعد محافظة بورسعيد، ومدينة العبور، الأسبوع الماضي"، مؤكدا أن الهدف من هذه الزيارات هي المتابعة الميدانية لحركة الأسواق ومدي انضباطها وخاصة في محافظات الجمهورية المختلفة وخاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة للسيطرة علي أسعار صرف الدولار وإتاحته والإفراجات المتتالية عن البضائع والسلع في الموانئ المصرية، مما يستوجب أن يكون هناك انخفاضات حقيقية في أسعار السلع الغذائية تتناسب مع هذه الإجراءات.

وأشار السجيني إلى أن التوجيه الوزاري لمعالي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 15 لسنة 2024 نتاج اجتماعات بين شعبة المخابز وشعبة المطاحن والحكومة، وأوضحت الشُعب أن هناك انخفاضات في سعر الدقيق لأكثر من 30 %، وهو ما أدي لصدور هذا القرار والذي شدد علي ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو.

وأشار السجيني إلى ضرورة أن يكون لدي المواطن الوعي الكافي والرقابة الشعبية بجانب الرقابة المؤسسية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وهو ما حققته الحملة الشعبية التي ظهرت في بورسعيد وكان لها بالغ الأثر في السيطرة علي الأسعار.

وأوضح السجيني أن الرقابة والمتابعة علي الأسواق التجارية والمخابز والمطاعم مستمرة لدراسة انخفاض أسعار السلع تزامنا مع انخفاض سعر صرف الدولار والإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا في هذا الصدد، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية بمختلف المحافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق والسيطرة علي الأسعار.

ومن المقرر أن يشن رئيس الجهاز والمحافظ حملات رقابية موسعة بالمحافظة للرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع في ظل ما شهدته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة من السيطرة علي أسعار صرف الدولار وأيضا توافره، وضرورة أن يكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الانخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن.

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/

- كما يُمكنكم الإطلاع علي الدليل وتحميل النسخة الإلكترونية من خلال الدخول علي الرابط التالي https://drive.google.com/.../1km5i5.../view.

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