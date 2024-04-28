وزير التموين: تسلم 750 ألف طن قمح محلى خلال الأسبوعين الماضيين

وزير التموين... استمرار فتح مواقع ونقاط استقبال الاقماح المحليةخلال اعياد القيامة المجيدة واعياد عيد العمال وشم النسيم.

وزير التموين... دراسة صرف حافز للتجار اللذين يقومون بنقل الاقماح المحلية من مواقع الحصاد البعيدة الى الصوامع ونقاط الاستلام.

وزير التموين... تنسيق كامل مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة.

كمال...غرفة عمليات متابعة توريد الاقماح لم تستقبل اي شكوى حتى الآن.

خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للقمح اكد الدكتورعلى المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية ان اجمالي ما تم توريده خلال الاسبوعين الماضيين من القمح المحلي موسم 2024 حتى الان وصل الى 750 الف طن، واشار المصيلحي الى ان المستهدف توريده هذا الموسم 3.5 مليون طن قمح محلي، موضحا انه سوف يتم فتح نقاط الاستلام من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء نظرا للاقبال الكبير على توريد القمح الى نقاط الاستقبال.

واضاف الدكتور على المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية الى انه يوجد تنسيق كامل مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة بالاضافة الى دراسة صرف حوافز للتجار والموردين اللذين يقومون بنقل الاقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة، وخلال الاجتماع قرر الدكتورعلى المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية فتح نقاط استلام الاقماح المحلية خلال اجازة اعياد القيامة المجيدة وعيد العمال وشم النسيم.

من جانبه صرح المتحدث الرسمي للوزارة احمد كمال - معاون وزير التموين والتجارة الداخلية الى ان غرفة عمليات متابعة توريد الاقماح لم تتلقى حتى الان اي شكاوى من اي مورد او مزارع واكد ان لجان استلام الاقماح تقدم كافة التسهيلات اللازمة لموردي ومزارعي القمح في نقاط الاستلام.

وأكد احمد كمال المتحدث الرسمي ان الدكتور على المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع لحظيا عمليات توريد الاقماح المحلية ويتلقى تقارير على مدار الساعة من الجهات المعنية بنسب التوريد وتسديد مستحقات المزارعين والموردين.

كما اشار المتحدث الرسمي للوزارة ان الوزارة استعدت لهذا الموسم بنقاط استقبال كثيرة متنوعة ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون الترابية بطاقة تخزينية تصل الى 5 ملايين طن قمح.

ومن الجدير بالذكر حضر الاجتماع نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومباحث التموين، وممثل وزارة الزراعة، والبنك الزراعي المصري، ورئيس غرفة صناعة الحبوب.

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