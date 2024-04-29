الإثنين 29 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الغربية يشهد ختام فعاليات مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" بقطور

الدكتور طارق راشد
الدكتور طارق راشد رحمى

شهد الدكتور طارق راشد رحمي،  محافظ الغربية ، ختام فعاليات مبادرة “عيون أطفالنا مستقبلنا” بمدرسة الشهيد عبدالمعطي حمدان الابتدائية بسمتاي بقطور التي أقامتها محافظة الغربية والجمعية العالمية لأندية الليونز بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والصحة، من أجل الكشف على نظر أطفال المدارس بقرى ونجوع المحافظة بهدف تحسين صحة الأبصار بين أطفال  المدارس مما له تأثير إيجابي على تحصيلهم وأدائهم الأكاديمي.

وتفقد المحافظ، القافلة الطبية التي تضم فريقا طبيا محترفا ومدعما بأحدث الأجهزة لإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة للعيون، فضلا عن تفقد توزيع المستلزمات العلاجية اللازمة للحالات المرضية واختيار وتوزيع  النظارات الطبية للحالات المستحقة وتسليمها للطلاب بالمجان، وأكد وكيل وزارة الصحة على تحويل الحالات الحرجة والتي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة.

كما تفقد المحاضرات التوعوية لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس للتعريف بمشاكل الأبصار وطرق الوقاية منها وذلك بالتعاون بين جمعية الليونز ومديريتي التربية والتعليم والصحة بمحافظة الغربية، وأشاد بالمبادرة موجها الشكر للجمعية العالمية لأندية الليونز ومديريتي  التربية والتعليم والصحة لجهودهم المبذولة في المبادرة.

يذكر أن المبادرة قامت بفحص ١٩٤٩٤١طالبا من إجمالي ٢٠٠٠٠٠ طالب يمثلون ٥٠٪ من الطلاب في المرحلة الابتدائية في ٣٧٠ مدرسة كما تم  تحويل ١٠٠٠٠ طالب للمرحلة التالية من الفحص وتم اكتشاف ٤٧٤ حول، و٢٠٩ سقوط جفن، المتبقي لقياس النظارات.

مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا بمدرسة ط بسمتاي بقطور أجل الكشف على نظر أطفال محافظ الغربية والجمعية العالمية لأندية الليونز

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