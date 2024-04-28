"أمام أطفالها".. مصرع ربة منزل على يد زوجها بالغربية

لقيت سيدة فى العقد الرابع من العمر مصرعها على يد زوجها بـ8 طعنات قاتلة بقرية بنوفر بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية بسبب خلافات زوجية داخل منزل والد الزوجة.



كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارًا بورود بلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات ومصرع ا السيدات.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات وتبين مقتل بسمة. أ، 32 سنة ربة منزل على يد زوجها داخل منزل والدها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفرالزيات وأن الزوج أنهى حياة زوجته بـ8 طعنات قاتلة فى أنحاء متفرقة بالجسد أمام والدتها وأطفاله الثلاثة، بسبب خلافات زوجية ومالية بينهما.



تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.