الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"أمام أطفالها".. مصرع ربة منزل على يد زوجها بالغربية

طعن
طعن

لقيت سيدة فى العقد الرابع من العمر  مصرعها على يد زوجها بـ8 طعنات قاتلة  بقرية بنوفر بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية بسبب خلافات زوجية  داخل منزل والد الزوجة.

  
كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارًا بورود بلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات ومصرع ا السيدات.


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات وتبين مقتل بسمة. أ، 32 سنة  ربة منزل على يد زوجها داخل منزل والدها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفرالزيات وأن الزوج أنهى حياة زوجته بـ8 طعنات قاتلة فى أنحاء متفرقة بالجسد أمام والدتها وأطفاله الثلاثة، بسبب خلافات زوجية ومالية بينهما.


تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

زوجها بقرية بنوفر خلافات زوجية بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية لقيت سيدة فى العقد الرابع من العمر مصرعها

مواد متعلقة

حجازى يفتتح معرض نواتج طلاب التعليم الفنى بالغربية

إغلاق وتشميع أكثر من ألف منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

وزير التعليم يتفقد استعدادات امتحانات نهاية العام بمدارس الغربية

العثور على طفل حديث الولادة بجوار أحد المساجد فى سمنود بالغربية

تنظيم لقاء الجمعة للأطفال بمديرية أوقاف الغربية

إقامة معارض سلع معمرة لليوم الواحد ابتداءً من اليوم فى الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع سكة طنطا بمدينة زفتى

محافظ الغربية: مركز تجميع الألبان هدفه التداول والحفظ لمنع احتكار السماسرة

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

التصريح بدفن جثمانى "عروسى قنا"

الصحف الإنجليزية عن «خناقة» صلاح وكلوب: انتهت المنافسة وحان الرحيل

إجازات شهر مايو 2024 لموظفي القطاع العام والخاص

اليوم.. محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة حول واقعة طالبة جامعة العريش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل