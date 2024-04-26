تنظيم لقاء الجمعة للأطفال بمديرية أوقاف الغربية

نظمت إدارة أوقاف زفتى التابعة لمديرية اوقاف الغربية، لقاء الأطفال اليوم الجمعة بمسجد الغنيمى بإدارة أوقاف السنطة وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية وبتويجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبإشراف الشيخ خالد خضر ابراهيم وكيل وزارة الأوقاف بالغربية وفي حضور الشيخ محمد عبدالغنى صوله مدير الدعوة، والشيخ عبد الرحمن عمار مدير إدارة السنطة، والشيخ جمال الشيخ مفتش بالإدارة، والشيخ على عبدالله خليفة إمام المسجد.

واشتمل اللقاء على بعض الأنشطة القرآنية وكذلك تكريم بعض الأطفال المتميزين المشاركين في اللقاء.

وأشار الشيخ محمد عبد الغنى صوله مدير الدعوة إلى أهمية هذه اللقاءات التي تهتم بالنشء فهم رجال الأمة حاضرًا ومستقبلًا عليهم تعقد الآمال واليهم تسند الأعمال، هم قلب الأمة النابض ودمها المتدفق.

ووجه الشيخ عبدالرحمن عمار الشكر والتقدير لوزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة علي الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف بالتوسع في الاهتمام بالبرامج التقيفية التي تهتم بالنشء، حفظ الله مصر قيادة وشعبا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.

كما انطلقت فعاليات برنامج: "لقاء الجمعة للأطفال" بالمسجد الاحمدى بإدارة أوقاف طنطا أول بمديرية أوقاف الغربية، بحضور السيد صاحب الفضيلة الشيخ عبدالمهيمن السيد محمد وكيل مديرية الأوقاف بالغربية والشيخ سامى القطب الفقى مدير الإدارة والشيخ تامر مصطفى المشد مفتش الأدرة والشيخ محمود الهلالى عبدالصمد إمام وخطيب المسجد.