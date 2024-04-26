إقامة معارض سلع معمرة لليوم الواحد ابتداءً من اليوم فى الغربية

أعلنت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن بالغربية، برئاسة عبدالغفور السيد عبدالغفور، عن إقامة معارض السلع المعمرة لليوم الواحد ابتداءً من اليوم الجمعة، في “كفر ديما” بمركز كفرالزيات.

وقال عبدالغفور، إن أمانة المشروعات قامت بتنظيم العديد من معارض السلع المعمرة في عدد من مراكز محافظة الغربية للتخفيف عن المواطنين وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية.

رحمى: ضبط طن وربع رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي

وفى سياق متصل، أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة استعدادًا لأعياد الربيع وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن التصدي لكافة أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

وقامت سلامة الغذاء بضبط طن وربع رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وشدد المحافظ على استمرار الحملات للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة.

كما حررت مديرية الصحة 43 محضرًا، 26 منها عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و17 عدم حمل شهادة صحية.

كما تابع المحافظ نتائج الحملات على مخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار، موجهًا مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، كما شدد المحافظ على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر فضلًا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.