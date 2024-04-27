حجازى يفتتح معرض نواتج طلاب التعليم الفنى بالغربية

افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفني بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بإدارة شرق طنطا التعليمية، كما تفقدا موقع المدرسة الرسمية الحكومية الدولية (تحت الإنشاء) بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا.

يشارك في المعرض ٣٢ مدرسة بالأقسام (زراعي - فندقي - صناعي)، حيث يضم المعرض العديد من المنتجات المتنوعة للطلاب، من مأكولات وحلويات والمخبوزات، والمشغولات اليدوية، والملابس الجاهزة والتريكو، والتطريز والمفروشات، والسجاد، واللوحات الفنية، والمنتجات الزراعية مثل الألبان ومشتقاتها والمربات والعصائر والمخللات والخضروات، للبيع بأسعار رمزية تقارب سعر التكلفة.

كما استعرض الوزير والمحافظ، أعمال الطلاب من الأثاث، حيث ضمت المعروضات حجرات للنوم.

معرض دائم لتسويق منتجات الطلاب

وأشاد الوزير بالمعروضات والأعمال الفنية وجودتها، مثمِّنا الجهود المبذولة لتنمية قدرات وإبداعات الطلاب، لتقديم أعمالهم بصورة متميزة، موجهًا بإطلاق معرض دائم لتسويق منتجات الطلاب وأعمالهم بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ الغربية، مشاركة مدارس التعليم الفني بكل المعارض التي تقوم المحافظة بإنشائها لترويج منتجات مدارس الغربية لتشجيع الطلاب في تحقيق منتج مصري حقيقي يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير أجيال جديدة قادرة على الاندماج في المجتمع وتنمية مهارات الطالب وإعداده للتنافسية العالمية.

كما شهد الوزير والمحافظ مشروعات طلاب المدارس الفنية التي تخدم البيئة والمجتمع، وحرص الوزير على الاستماع إلى شرح الطلاب لمشروعاتهم التي تضمنت التحكم في مزلقانات السكك الحديدية أوتوماتيكيا، والتحكم في الإضاءة بواسطة حلية ضوئية، وقياس مستوى سائل في خزان مياه، وعصا ذكية لاستخدام المكفوفين، وكرة إطفاء حريق، ووحدة رى تعمل أوتوماتيكيا، ووحدة حريق تعمل أوتوماتيكيا مع حساس دخان، وماكيت حى لمحطة تنقية مياه الشرب، ومجموعة نماذج للبناء والتشطيبات والخرسانة، ونقل وتوزيع القدرة الكهربية، ودائرة الكشف عن تسريب الغاز، ودائرة التحكم فى إنارة الشوارع أوتوماتيكيا، والتحكم فى سرعة محرك، ومشروع تصميم وتنفيذ ثلاجة، ومشروع تصميم وتنفيذ ديب فريزر، ومشروع تصميم وتنفيذ منشار كهربائى، وتصميم جهاز بصمة نيوماتيك، وتصميم نموذج ونش لرفع الأثاث، وغيرها من المشروعات.

جدير بالذكر أنه يتم التعاون بين مدارس التعليم الفني وكلية العلوم بطنطا فى استخدام معامل الكلية، وذلك فى إطار تفعيل منهجية البحث العلمى واكتشاف الطلاب الموهوبين والتعرف على كيفية إعداد الأبحاث والتجارب العلمية واكتشاف مهارات البحث العلمى، وذلك للاشتراك فى المعارض الدولية.

تفقد الأعمال الإنشائية

وفي إطار الزيارة، تفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ الغربية موقع الأعمال الإنشائية لمدرسة رسمية دولية (تحت الإنشاء) بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا، التى يتم إنشاؤها على مساحة ٦٦٧٢.٨٧، بعدد فصول ٥٦ فصلا، وتضم قاعات إدارية، وعدد ٢ مكتبة، و٢ معمل كمبيوتر، بالإضافة إلى ٢ معمل للعلوم، وقاعة متعددة الأغراض، فضلا عن قاعة لممارسة الألعاب الرياضية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في المدارس الرسمية الدولية بمختلف محافظات الجمهورية؛ باعتبارها نموذجا تعليميا متميزا يقدم خدمة تعليمية عالية الجودة وبمصروفات مناسبة.

من جهته، ثمَّن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الجهود التي يبذلها الدكتور رضا حجازي، لتطوير المنظومة التعليمية وافتتاح نماذج تعليمية متنوعة تسهم في رفع كفاءة المنظومة التعليمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة تبذل كل الجهود للتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للارتقاء بالمنظومة التعليمية.