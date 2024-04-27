العثور على طفل حديث الولادة بجوار أحد المساجد فى سمنود بالغربية

عثر أهالي مركز سمنود بمحافظة الغربية على طفل حديث الولادة بجوار أحد المساجد الكبرى بالمدينة.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يُفيد بالعثور على طفل حديث الولادة بجوار مسجد الشيخ زين بشارع المجاري بسماحة بمركز سمنود.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبيَّن أن الطفل حديث الولادة عمره لا يتعدى أيام، ومُلقى أمام المسجد، فتم إيداعه بالمستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة التي أمرت بسرعة تحريات المباحث.