السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إغلاق وتشميع أكثر من ألف منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

تشميع محال مخالفة-
تشميع محال مخالفة- أرشيفية

أعلنت محافظة الغربية عن إغلاق وتشميع أكثر من 1000 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الشهر الماضي.

وأشار الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

إغلاق وتشميع 1000منشآة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة والإجراءات الاحترازية لرصد المخالفين للإجراءات الاحترازية مجلس الوزراء

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