إغلاق وتشميع أكثر من ألف منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

أعلنت محافظة الغربية عن إغلاق وتشميع أكثر من 1000 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الشهر الماضي.

وأشار الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.