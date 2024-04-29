جامعة سمنود التكنولوجية تنظم مؤتمرًا ومعرضًا حول ربطها بسوق العمل

تنظم جامعة سمنود التكنولوجية، اليوم الإثنين، مؤتمرًا ومعرضًا عن ربط الجامعات التكنولوجية بسوق العمل ومتطلبات الصناعة.



ويستعرض المؤتمر من خلال عدة جلسات وورش عمل عددًا من المشكلات المتعلقة بصناعة النسيج.



المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية.

ويشارك في المؤتمر قيادات وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم وأعضاء مجلس نواب ومجلس الشيوخ وأصحاب شركات ومصانع وعدد من الشخصيات بمحافظات الغربية والدقهلية وقيادات الجامعة.